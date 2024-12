i Autor: Artur Hojny/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński. Sejmowa komisja śledcza w sprawie Pegasusa

Nowa odsłona prezesa PiS

Nie uwierzycie co zrobił Jarosław Kaczyński! Internet aż huczy!

Jarosław Kaczyński nigdy nie był fanem mediów społecznościowych. Aż do teraz! Prezes PiS zdecydował się założyć konto na X (dawniej Twitter) dokładnie wtedy, kiedy w Gliwicach trwała konwencja Koalicji Obywatelskiej. To nie przypadek – jego pierwszy post to zapowiedź politycznej ofensywy. Wyraził obawy przed „operacją +słup Tuska+” i nawoływał do mobilizacji w sieci.