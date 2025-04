Co dalej z Marcinem Romanowskim? Do akcji wchodzi Europejski Nakaz Dochodzeniowy

Co to znaczy?

Prokuratura podjęła decyzję o wydaniu Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END) w sprawie Marcina Romanowskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja ta ma na celu zebranie dowodów w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, w związku z toczącym się śledztwem.

Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz manipulowanie konkursami na środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu ubiegłego roku sąd wydał nakaz jego aresztowania, a następnie wystawiono za nim list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).

Czym jest Europejski Nakaz Dochodzeniowy?

Europejski Nakaz Dochodzeniowy (END) to instrument prawny, który umożliwia organom ścigania w jednym państwie członkowskim UE prowadzenie czynności dochodzeniowych na terytorium innego państwa członkowskiego. Celem jest efektywne gromadzenie dowodów w sprawach karnych o charakterze transgranicznym. Kraj, do którego skierowano END, ma 30 dni na podjęcie decyzji o jego uznaniu i realizacji, a następnie 90 dni na jego wykonanie.

W grudniu ubiegłego roku Marcin Romanowski otrzymał azyl na Węgrzech. Status ten, zgodnie z prawem międzynarodowym, chroni go przed ekstradycją do Polski, co znacząco utrudnia działania polskiej prokuratury.

Stanowisko Marcina Romanowskiego i PiS

Romanowski oraz przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że prowadzone śledztwo ma charakter polityczny i stanowi "zemstę polityczną przy użyciu prokuratury". Pomimo przebywania w Budapeszcie, Romanowski nie został zatrzymany przez węgierską policję.

