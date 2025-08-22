Tusk wraz z delegacją europejskich liderów ruszy do Mołdawii

Pałac Elizejski przekazał, że grupa europejskich polityków wybierze się w przyszłym tygodniu do Mołdawii. Wizyta odbędzie się na zaproszenie mołdawskiej prezydentki Mai Sandu z okazji 34. rocznicy niepodległości Mołdawii. Emmanuel Macron, Friedrich Merz i Donald Tusk „potwierdzą swoje pełne poparcie dla bezpieczeństwa, suwerenności i europejskiej drogi Mołdawii” - przekazała kancelaria francuskiego szefa państwa.

Wybory w Mołdawii. Prezydenta alarmowała o działaniach Rosji

28 września w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne. Sandu alarmowała w lipcu, że Rosja przygotowuje bezprecedensową ingerencję w proces wyborczy. - Federacja Rosyjska chce kontrolować Mołdawię, począwszy od jesieni - powiedziała wówczas dziennikarzom. Ostrzegła przed "próbami destabilizacji sytuacji w kraju przez podmioty zewnętrzne i przed ofertami kupowania głosów wyborców” przypomniała agencja AFP.

Prorosyjskie partie w Mołdawii zapowiedziały, że mają zamiar startować w wyborach jako wspólny blok, by zapewnić sobie zwycięstwo i pokonać obecny proeuropejski rząd.

W tym samy czasie prezydent zwołuje Radę Gabinetową

Co ważne, także 27 sierpnia ma się odbyć posiedzenie Rady Gabinetowej, co zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów. Wiadomo, jakimi tematami politycy zajmą się w czasie posiedzenia Rady Gabinetowej. To:

stanu budżetu państwa i sytuacji finansów publicznych;

postępów i planów Rady Ministrów dotyczących realizacji inwestycji rozwojowych, w szczególności:a) budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego,b) budowy elektrowni jądrowych;

planowanych przez Radę Ministrów działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej Unia Europejska–Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.