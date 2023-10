Co dalej z 13. i 14. Emeryturą? Współpracownik Tuska zabrał głos

To dzieje się w PiS po wyborach. Napięcie rośnie, szukają winnych! Pretensje do "tłustych kotów".

Emerytury były jednym z najważniejszych wątków poruszonych przed wyborami parlamentarnymi 2023. PiS wielokrotnie przypominało, jak Donald Tusk złamał tajemnicę sprzed lat, gdy był premierem rządu PO-PSL i podniósł wiek emerytalny Polaków. Sam zainteresowany zarzekał się, że tym razem nie popełni tego błędu.

A co dalej z 13. i 14. emeryturą? Poseł elekt i współtwórca programu PO Andrzej Domański, czyli bliski współpracownik lidera PO, zdradził, jakie są w tym względzie plany.

- Nie ma też żadnego odejścia od świadczeń typu 800 plus, 13. i 14. emerytury, od tego wszystkiego do czego Polacy się przyzwyczaili. [...] Mówiliśmy wielokrotnie, że nic co dane nie będzie zabrane i tego się trzymamy – mówił w Radiu Zet.

To samo ma dotyczyć świadczenia 800 plus – ono także ma być wypłacane. Podobne stanowisko zajęła także Izabela Leszczyna z KO. - Będziemy wypłacać trzynastki i czternastki. One są zapisane w ustawie, a te świadczenia, które są zapisane w ustawie i przyjęte przez Sejm, zostaną utrzymane – mówiła w rozmowie z portalem money.pl.

