Co będzie decydujące w głosowaniu Polaków? Jedna rzecz wysuwa się na prowadzenie

15 października Polacy ruszą do urn wyborczych. Politycy dwoją się i troją, by pokazać się od jak najlepszej strony i zdyskredytować politycznych rywali. Co może okazać się decydujące przy wyborze odpowiedniego kandydata? O to zapytano w najnowszym sondażu RMF FM i „Rzeczpospolitej”, przeprowadzonym przez IBRiS.

Najwięcej osób, bo 56,9 proc. wskazało, że będzie się kierować analizą dotychczasowych dokonań kandydata w poprzedniej kadencji lub w życiu publicznym. 14, 2 proc. wskazało na sympatię do danej osoby, a 10,2 proc. analizą kampanii wyborczej prowadzonej przez kandydatów z wybranej listy.

Głos na pierwszą osobę na liście deklaruje 4,4 proc. respondentów, a pozycją lidera kieruje się 3,8 proc. badanych. 2,3 proc. sugeruje się wiekiem, 1,9 proc chęcią wsparcia osoby startującej z dalszego miejsca, a 0,1 proc. bierze pod uwagę płeć. Z kolei 6,2 proc. nie wiedziało, jaką odpowiedź wskazać.

Jak widać motywy Polaków są bardzo różnorodne, a kampania wyborcza wcale nie jest najważniejsza. Z badania jasno wynika, że to doświadczenie i aktywność ma największe znaczenie dla większości wyborców. Kampania wyborcza to idealny czas, by lepiej poznać wszystkich kandydatów.

