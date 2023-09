Najnowszy sondaż. PiS z największą stratą! Kaczyński łapie się za głowę

Mateusz Morawiecki. Wiek, wykształcenie, majątek. Kim jest kandydat do Sejmu z listy PiS?

Wybory 2023 przez wielu są nazywane „najważniejszymi po ’89 roku”. Nic dziwnego – w końcu opozycja dokłada starań, by nie dopuścić do trzeciej z rzędu wygranej PiS. Każde ugrupowanie chce wywalczyć jak najlepszy wynik dla siebie. Jak im idzie? Odpowiedzi może udzielić najnowszy sondaż United Surveys przeprowadzony dla Wirtualnej Polski.

Choć PiS nadal cieszy się największym poparciem, które wynosi 33,5 proc., zaliczył też najwyższy spadek poparcia od poprzedniego badania, które odbyło się w dniach 1-3 września. Partia Jarosława Kaczyńskiego straciła bowiem 1,8 pkt. proc. Prezes ugrupowania z pewnością złapie się za głowę, gdy zobaczy wyniki. Zapewne liczył na wzrost lub stabilny wynik, jak się jednak okazuje, niczego nie można być pewnym.

Na drugim miejscu znajduje się KO, na które chce głosować 28 proc. respondentów. To o 0,5 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11,2 proc. i wzrostem o 0,6 proc.

Do Sejmu weszłaby także Trzecia Droga, które może liczyć na 9,2 proc. poparcia. To o 1 pkt. proc. mniej niż poprzednio. Następne miejsce należy do Lewicy, która uzyskała 8,9 proc., tracąc 0,5 pkt. proc.

Poza progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy zdobyli 3,2 proc. Z kolei 6 proc. Polaków nie wie, na kogo chciałoby zagłosować.

