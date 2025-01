Cios w Romanowskiego! Hołownia podjął zdecydowaną decyzję

Złość na Lewicę i Hołownię w partii Tuska?! To przez to Trzaskowski może przegrać wybory!

Do sprawy odniósł się w środę lider PiS Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że nie widzi żadnych powodów, by Romanowskiego nie wysyłać do ZP Rady Europy. Jak dodał, PiS nie planuje zgłaszać innej kandydatury. Jak wyjaśniono w komunikacie na stronie izby, we wtorek, 14 stycznia, marszałek Hołownia podpisał pełnomocnictwa na 2025 r. dla członków delegacji do udziału w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kancelaria Sejmu przekazała, że skład sejmowej części delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przedstawia się następująco: stali przedstawiciele - Paweł Jabłoński (PiS), Danuta Jazłowiecka (KO), Daniel Milewski (PiS), Wanda Nowicka (Lewica), Mirosław Adam Orliński (PSL), Ryszard Petru (Polska 2050), Agnieszka Pomaska (KO), Katarzyna Sójka (PiS), Krzysztof Truskolaski (KO). Zastępcami stałych przedstawicieli będą posłowie: Iwona Arent (PiS), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Konrad Frysztak (KO), Patryk Jaskulski (KO), Jan Kanthak (PiS), Michał Krawczyk (KO), Aleksandra Leo (Polska 2050), Kacper Płażyński(PiS). Kancelaria Sejmu wskazała, że ponadto jest jeden wakat - dla polityka PiS. Dodano, że marszałek Sejmu nie udzielił pełnomocnictwa do pracy w ZPRE posłowi Romanowskiemu.

Kaczyński komentuje decyzję Hołowni

Posłanka KO, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego RE poinformowała w środę na platformie X, że zwołała na 23 stycznia spotkanie polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. "Klub PiS ponownie zgłosił posła Romanowskiego do ZPRE. Tego samego, któremu RE uchyliła immunitet. I który uciekł do Budapesztu mimo wystawienia europejskiego nakazu aresztowania. Spytamy PiS, dlaczego po raz kolejny chce oszukać wymiar sprawiedliwości" - napisała Pomaska.

Kaczyński pytany o tę sprawę podczasa konferencji prasowej powiedział, że jeśli chodzi o uzasadnienie obecnego pobytu na Węgrzech Romanowskiego, "to z punktu widzenia prawa i polskiego, i międzynarodowego on jest całkowicie uzasadniony". "Z tego względu, że nie ma absolutnie żadnych gwarancji bezstronnego procesu. Oczywiście można wmawiać, można oszukiwać, że taka możliwość dzisiaj w Polsce istnieje, ale nie istnieje; to jest potwierdzane każdego dnia" - zaznaczył.

ZOBACZ GALERIĘ: Orban dał azyl Romanowskiemu

