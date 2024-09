Cios dla Szymona Hołowni! To już koniec?

Szymon Hołownia z przytupem prowadził swoje pierwsze posiedzenia Sejmu, sypiąc ripostami jak z rękawa i z uporem przestrzegając regulaminu. Widać było, że nowy styl prowadzenia obrad przypadł do gustu wielu osobom, o czym może świadczyć ilość subskrybentów oficjalnego sejmowego kanału na YouTube czy tysiące osób śledzące transmisje na żywo z sali plenarnej. Sam lider Polski 2050 był zasypywany pozytywnymi komentarzami. Jak się okazuje, dobra passa w końcu się skończyła.

W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym dla rp.pl zapytano Polaków, czy Szymon Hołownia powinien w połowie kadencji ustąpić ze stanowiska marszałka Sejmu na rzecz jednego z liderów Lewicy i obecnego wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego. Warto przypomnieć, że to jeden z zapisów umowy koalicyjnej, a w czasie pierwszych posiedzeń posłowie PiS zwracali się do Szymona Hołowni per "marszałku rotacyjny". Zgodnie z umową zmiana na stanowisku marszałka w listopadzie 2025 roku.

Według sondażu, 34,1 proc. badanych chce, aby Włodzimierz Czarzasty zastąpił Szymona Hołownię w wyznaczonym terminie. 32,7 proc. respondentów jest innego zdania, a 33,1 proc. nie miało zdania na ten temat.

Taki wynik to z pewnością cios dla Szymona Hołowni, który kilka miesięcy temu cieszył się ogromną popularnością, a wiele osób wróżyło mu nawet wygranie wyborów prezydenckich. Jak widać teraz zdania na jego temat są bardzo podzielone. Czyżby Polacy odkochali się w marszałku Sejmu? Wyniki sondażu mogą na to wskazywać.

