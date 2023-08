Cimoszewicz rozgryzł sprawę białoruskich śmigłowców? „Piloci mieli jakąś imprezę”

Włodzimierz Cimoszewicz postanowił odnieść się do wydarzeń z Białowieży, gdzie śmigłowce z Białorusi naruszyły polską przestrzeń powietrzna. Jak podał portal Biełaruski Hajun, Łukaszenka od 30 lipca przebywał w swojej rezydencji w Wiskule. Już dzień wcześniej jego ochrona miała rozpocząć patrolowanie okolicy. Do tego w swojej wypowiedzi nawiązał były premier.

- Te helikoptery zostały rozpoznane. One należą do ochrony Łukaszenki. Łukaszenka przyjechał w tym czasie do swojej rezydencji na terenie Puszczy Białowieskiej. To jest w miejscowości Wiskule, 7 km od granicy. Jeszcze bliżej granicy, 2 km od niej, jest jego ulubione Jezioro Lackie. On tam bardzo często bywa. Być może te śmigłowce wystartowały i piloci mieli jakąś imprezę poprzedniego wieczoru, przekroczyli granicę. Ja nie wykluczam, że to było świadome działanie, ale nie odrzucam możliwości, że był to pewien niefrasobliwy przypadek – mówił w RMF FM.

Podkreślił, że jego zdaniem za chaos, który powstał odpowiada system. Jak zauważył, mimo zapewnień o bezpieczeństwie Polski to nie pierwszy takie przypadek.

- Nie widziałem, ale słyszałem białoruskie śmigłowce. One przeleciały jakieś 200 metrów od mojego domu. To mnie nie zaskoczyło, bo tutaj ciągle latają. Zwłaszcza w pierwszym dniu, kiedy przez kilka czy kilkanaście godzin polskie władze twierdziły, że do naruszenia granicy nie doszło, a ludzie widzieli te helikoptery nad sobą – stwierdził Włodzimierz Cimoszewicz.

