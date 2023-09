Była posłanką Kaczyńskiego. Teraz mówi, że "nie po to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, by PiS wygrał kolejne wybory"

Jedną z największych niespodzianek na listach wyborczych KO do Sejmu jest jedynka w okręgu piotrkowskim. Z pierwszego miejsca wystartuje Bogusław Wołoszański - dziennikarz, popularyzator historii i twórca słynnego programu „Sensacje XX wieku”.

- Ogromnie się cieszę, że mogłem znaleźć się w tym gronie. Dotychczas zajmowałem się badaniem i omawianiem polityki, teraz zostałem do niej włączony. Jest pomost między tym co robiłem, a tym co będę robił – mówił Wołoszański podczas posiedzenia Rady Krajowej PO, na której zaprezentowano kandydatów do Sejmu i Senatu.

Już 16 sierpnia, kiedy PO ogłosiła listy wyborcze, zapowiadano, że w okręgu piotrkowskim szykuje się jeden z największych pojedynków wyborczych, ponieważ jedynką PiS w tym okręgu od lat jest Antoni Macierewicz. Również Donald Tusk nie ukrywał, że PO szykuje się na ten pojedynek.

- Jego zadaniem jest zdekonspirować lidera tej listy, z którą walczymy - Antoniego Macierewicza. Naprawdę nie mogę się doczekać – pokreślił Donald Tusk tuż po ogłoszeniu, że to Wołoszański wystartuje z pierwszego miejsca w 10. okręgu.

Wybory 2023: Antoni Macierewicz liderem listy PiS w tym samym okręgu

Wraz z końcem sierpnia PiS przedstawiło swoje listy wyborcze i w tym przypadku obyło się bez niespodzianek. Liderem piotrkowskiej listy ponownie został były szef MON, Antoni Macierewicz.

- To jeden z najważniejszych okręgów w kraju. Stanowi centrum polskiej energetyki z kombinatem w Bełchatowie, centrum polskiej produkcji rolniczej, centrum polskiej komunikacji i bardzo ważny dla edukacji poprzez uruchomienie Akademii Piotrkowskiej – mówił Macierewicz w rozmowie z PAP.

Ciekawy pojedynek w okręgu piotrkowskim

Pojedynek w okręgu nr 10 będzie szczególny nie tylko z powodu popularności obu kandydatów, ale także ich przeszłości.

Antoni Macierewicz był działaczem antykomunistycznym w czasach PRL oraz współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników. Po transformacji ustrojowej w latach 1991-1992 był ministrem spraw wewnętrznych z ramienia ZChN (Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe).

Macierewicz kojarzony jest między innymi z uchwałą lustracyjną, która skutkowała ujawnieniem listy współpracowników Służby Bezpieczeństwa. W 2006 roku zasłynął likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych. Natomiast od 2010 roku zajmuje się wyjaśnieniem przyczyn katastrofy smoleńskiej.

Bogusław Wołoszański nie ukrywa, że w latach 80. był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Jak podkreśla, podpisał zobowiązania do współpracy, aby móc wyjechać do Londynu, gdzie był korespondentem Polskiego Radia i Telewizji i realizował program "Sensacje XX wieku". Wołoszański zaprzecza jednak, by na kogokolwiek donosił.

- Z jednej strony Wołoszański jest znany, dobrze odbierany i związany z historią - co ma duże znaczenie w kontekście walki z Macierewiczem. Ale też już wyciągana jest jego przeszłość –powiedział PAP politolog dr Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego. - Być może w 2023 r. to nie ma aż takiego znaczenia, ale był związany ze służbami poprzedniego ustroju i wydaje się, że dla Macierewicza będzie to woda na młyn. Temperatura tej rywalizacji może być bardzo wysoka – dodał.

Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla "Super Expressu", start Wołoszańskiego w wyborach pozytywnie ocenia 70 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej. Odmiennego zdania jest 4 proc. badanych, natomiast 26 proc. nie ma zdania na ten temat.