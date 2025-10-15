Choroba zamknęła Krzysztofa Śmiszka w domu. Robert Biedroń mówi o jego niezniszczalnej sile

Ciężka choroba europosła Lewicy

Krzysztof Śmiszek, eurodeputowany Lewicy, zmaga się z poważną chorobą kości, która czasowo ogranicza jego mobilność. Pomimo trudności zdrowotnych, polityk nie rezygnuje z aktywności parlamentarnej, pracując zdalnie. W poruszającym wpisie na Facebooku podziękował za wsparcie, podkreślając swoją determinację i plany powrotu do pełnej aktywności. - „Będę żył, tak łatwo się mnie nie pozbędziecie!” – napisał polityk na Facebooku. Podkreślił, że obecnie skupia się na rehabilitacji, spędzając więcej czasu w Polsce, ale nie wycofuje się z pracy europosła. „W Brukseli i Wrocławiu pracują moi wspaniali współpracownicy, a ja w wielu aktywnościach parlamentarnych uczestniczę zdalnie” – napisał. Zapewnił, że pozostaje w kontakcie z wyborcami, a ich wsparcie daje mu ogromną siłę.

Polacy podsumowali dwa lata Donalda Tuska jako premiera. Polityk nie będzie zadowolony

Śmiszek zwalnia tempo

Polityk nie ukrywa, że choroba wymaga od niego chwilowego zwolnienia tempa, ale deklaruje szybki powrót do pełnej aktywności: „W ciągu kilku tygodni wrócę na pełne obroty”. W swoim wpisie Śmiszek odniósł się także do kwestii systemowych, zwracając uwagę na trudności, z jakimi borykają się osoby w związkach jednopłciowych w Polsce, szczególnie w kontekście wizyt w szpitalach czy pożegnań z bliskimi w trudnych momentach. „Już w tym tygodniu jako Lewica pokażemy drogę do zmiany – taką, która stanie się prawem” – zapowiedział, podkreślając swoje zaangażowanie w walkę o równość.

Robert Biedroń wierzy w siłę partnera

Partner Krzysztofa Śmiszka, Robert Biedroń, w emocjonalnym wpisie na Facebooku podzielił się swoimi uczuciami: „Nie jest łatwo patrzeć na ukochanego, który mierzy się z chorobą. Ale znam Krzyśka determinację i siłę. Wiem, że jeszcze nie raz wszystkich nas zaskoczy”. Biedroń wyraził wdzięczność za wsparcie płynące od sympatyków i podkreślił, że zdrowie Śmiszka jest obecnie priorytetem. „Jego energia i serce dla ludzi są niezniszczalne” – napisał, dodając, że z dumą i spokojem towarzyszy partnerowi w trudnym czasie rehabilitacji.

Biedroń poruszył także temat nierówności w polskim prawie, które dotyka pary jednopłciowe, szczególnie w sytuacjach takich jak choroba. „Wspierajcie swoich znajomych, którzy kochają – ale ze względu na polskie prawo nie mają tych samych praw co inne związki. Są obywatelami drugiej kategorii, jak ja i Krzysiek” – zaapelował, zwracając uwagę na brak możliwości np. odwiedzin partnera w szpitalu czy decydowania o jego leczeniu.

Trudna diagnoza sprzed lat

Krzysztof Śmiszek już kilka lat temu ujawnił, że zmaga się z poważną chorobą kości, która może prowadzić do znacznego ograniczenia ruchomości, a nawet unieruchomienia. W archiwalnym wpisie opisał moment diagnozy: „Jednego dnia jesteś pełny siły, energii i planów, a drugiego dowiadujesz się o poważnej chorobie kości, która może doprowadzić do operacji i dużego ograniczenia ruchu. Może nawet unieruchomienia. Nie wiesz czemu, ale twoje kości zaczynają umierać. Bez powodu”. Wspominał wtedy uczucie szoku i bezradności, ale także determinację, by stawić czoła chorobie. W tamtym okresie Śmiszek poruszał się o kulach, co było widoczne podczas jego publicznych wystąpień.

Niezłomność i misja

Pomimo zdrowotnych wyzwań, Śmiszek pozostaje aktywny jako eurodeputowany, kontynuując pracę nad projektami legislacyjnymi, w tym nad zmianami w polskim prawie dotyczącym związków partnerskich. Jego determinacja i optymizm, wspierane przez bliskich i sympatyków, są inspiracją dla wielu. Wraz z Robertem Biedroniem, Śmiszek konsekwentnie walczy o równość i sprawiedliwość społeczną, co w obliczu osobistych trudności nabiera szczególnego znaczenia.

Odebrać 800 plus NIEPRACUJĄCYM Polakom? Po co NIEROBOM Dawać? A co dzieci są winne?! - Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.