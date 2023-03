Gliński oskarża PO: Chcieli wyrzucić z muzeum rotmistrza Pileckiego i ojca Kolbego

Co dziś robi była premier?

W kampanii wyborczej liczy się każda amunicja. Chociaż muzealnictwo nie jest przedmiotem szczególnej troski Polaków i nie zajmuje ich nawet w części jak inflacja, czy kolejki w służbie zdrowia, to w czasie walki o głosy wyborców, politycy nie zapominają i o tym obszarze. Wicepremier Piotr Gliński podczas otwartego spotkania w Łodzi nawiązał do gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej, które zainicjowano za rządów Platformy Obywatelskiej. Placówka stała się przedmiotem politycznego sporu. Zmiany wprowadzone przez kierownictwo powołane przez PIS zaskarżyła poprzednia dyrekcja, o czym przypomniał wicepremier Gliński - Żądali usunięcia z wystawy głównej portretu ojca Maksymiliana Kolbego i poświęconego mu stanowiska multimedialnego, żądali usunięcia portretu Witolda Pileckiego, czy zdjęcia rodziny Ulmów i ekspozycji o Polakach ratujących Żydów – wypominał minister kultury. Na zarzuty odpowiada Paweł Machcewicz (57l.), były dyrektor muzeum - o. Kolbego rzeczywiście nie było, ale były inne postacie symbolizujące bohaterstwo i poświęcenie więźniów. Witold Pilecki od początku był obecny. Wystawa historyczna to nie jest encyklopedia, nie musi się tu znaleźć każda postać – Mówi nam Machcewicz. Sprawa od kilku lat jest przedmiotem sądowej batalii. Sąd uznał, że naruszono prawa autorskie twórców, ale oddalił większość żądań starej dyrekcji. Z wyroku w pierwszej instancji zadowolone był obie strony, jednocześnie obie się od niego odwołały. Niedawno Sąd Apelacyjny w Warszawie przeprowadził oględziny "przedmiotu sporu", czyli wystawy stałej w Muzeum II Wojny Światowej.