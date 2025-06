Błaszczak ostro o obecnej władzy ws. granicy: Oni byli przeciwko zaporze

Były szef MON z czasów rządów PiS, Mariusz Błaszczak gościł w "Sednie Sprawy". Oceniając działania obecnej władzy ws. bezpieczeństwa Polski mówił: - To wszystko jest względne. Oni byli przeciwko zaporze. My tą zaporę pobudowaliśmy. Przypomnę, że Platforma Obywatelska głosowała w Sejmie przeciwko budowie zapory na granicy z Białorusią. My wyprzedziliśmy wypadki te jakie nadeszły jesienią 2021 roku. Oni jeździli na granicę i próbowali wywrzeć presję na strażników granicznych, na policjantów, na żołnierzy żeby wpuszczali tych, którzy forsowali granicę.