Tak Tusk przywitał się z Nawrockim. Uchwyciły to kamery. A Żukowska? Sami zobaczcie!

Pozwoliłem sobie zaprosić, na dzisiejszą Radę Bezpieczeństwa Narodowego, także pana prezydenta elekta. Z oczywistych przyczyn pan prezydent nigdy wcześniej nie brał udziału w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Uznałem, że jest to oczywiste, że w tej chwili jako ten, który za 6 tygodni obejmie odpowiedzialność za sprawy państwowej, zajmie to miejsce prezydenta Rzeczypospolitej, w związku z decyzją na naszych rodaków. Z uwagi na to, że kwestie są w ogromnej części przyszłe, co oczywiste i związane z budowaniem systemu bezpieczeństwa naszej ojczyzny, co będzie już niedługo, obowiązkiem pana prezydenta. Stąd jego obecność jest dla mnie oczywista.