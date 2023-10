i Autor: East News / WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Vademecum wyborcy

Chcesz głosować? O tym musi wiedzieć każdy wyborca

Do 12 października można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania i zmieniać miejsce głosowania. Do 10 października należy złożyć wniosek o głosowanie za granicą. Wyborcy z niepełnosprawnością do 2 października mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego i zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.