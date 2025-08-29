Cezary Tomczyk zabrał głos po katastrofie F-16. "To ogromny cios dla nas wszystkich"

Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk wspomina zmarłego mjr. Macieja Krakowiana, asa przestworzy i jednego z najlepszych pilotów w siłach zbrojnych.

Pilot zginął w katastrofie F-16 podczas prób przed Air Show 2025, co jest ogromnym ciosem dla Wojska Polskiego.

Ministerstwo jest w kontakcie z rodziną zmarłego.

Podjęte zostały kroki w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy, zdecydowano też, by ograniczyć loty F-16 do zadań bojowych i szkoleniowych.

Cezary Tomczyk był gościem programu "Tak jest" na antenie TVN24. W rozmowie wspominał tragicznie zmarłego mjr. Macieja Krakowiana: - Wielki pasjonat lotnictwa, as przestworzy, jeden z najlepszych pilotów w siłach zbrojnych, ostatnio uhonorowany statuetką dla najlepszego pilota NATO i wielki entuzjasta pokazów lotniczych - mówił o nim polityk.

To pilot, który zginął w czwartek (28 sierpnia) w wypadku F-16, gdy trwały próby przez Air Show 2025. Wiceminister obrony narodowej nie krył, że jest poruszony śmiercią pilota: - Jest to ogromny cios dla wszystkich nas, nie tylko dla lotników, ale dla całego Wojska Polskiego wszystkich Polaków - mówił.

Jak dodał: - Pierwsze kroki, które dotyczą wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy, zostały poczynione. Cezary Tomczyk przyznał również, że ministerstwo jest w kontakcie z rodziną tragicznie zmarłego pilota i wie, że ta chciałaby, żeby nagrania z chwili śmierci lotnika było jak najmniej publikowane w mediach społecznościowych.

W czasie programu Tomczyk został zapytany o to, czy w okresie, gdy za naszą granicą jest wojna pokazy lotnicze są potrzebne. Wiceminister zwrócił uwagę, że impreza lotnicza, czy Air Show, została odwołana, a zdecydowano też, iż wszelkie loty samolotów F-16 będą ograniczone jedynie do lotów bojowych oraz szkoleniowych: - My już od roku zlikwidowaliśmy de facto wszelkie pokazy dynamiczne polskiego lotnictwa poza jednym przypadkiem, czyli (tą) imprezą cykliczną - przypomniał Tomczyk.

Wiceszef MON został także zapytany o to, jakie wnioski wysnuwa z tej katastrofy Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak powiedział: - Wnioski muszą dotyczyć profilaktyki, muszą dotyczyć zaleceń, które dotyczą pilotów i przelotów różnego rodzaju. Natomiast myślę, że dzisiaj jest na pewno na wnioski zbyt wcześnie. Dzisiaj jest czas na to, żeby podjąć decyzje i one zostały podjęte