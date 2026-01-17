Cenckiewicz pominięty na spotkaniu prezydenta ze służbami? Rzecznik ujawnia powody absencji szefa BBN

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-01-17 15:56

Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nie wziął udziału w spotkaniu prezydenta z szefami służb. Jak wyjaśnił rzecznik Karola Nawrockiego wynikało to z tego, że osoba Cenckiewicza była "jednym z tematów" narady.

Sławomir Cenckiewicz

Autor: ART SERVICE
  • Absencja Sławomira Cenckiewicza na spotkaniu prezydenta z szefami służb wywołała pytania.
  • Rzecznik Prezydenta tłumaczy, że powodem była sprawa dotycząca samego Cenckiewicza.
  • Minister Siemoniak potwierdza nieobecność i podkreśla współpracę z zastępcami Cenckiewicza.
  • Spór o dostęp Cenckiewicza do informacji niejawnych zaostrza się.

Spotkanie prezydenta z szefami służb. Dlaczego nie było Cenckiewicza?

Na czwartkowym spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i szefami służb, według TVN24 miało zabraknąć szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. Spotkanie miało dotyczyć nominacji i odznaczeń w służbach.

Jak dowiedział się TVN24 od rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza jeden z tematów poruszonych na spotkaniu dotyczył bezpośrednio prezydenckiego ministra Sławomira Cenckiewicza. 

- Dlatego nie było go na spotkaniu - wyjaśnił Leśkiewicz.

Nieobecność Cenckiewicza potwierdził także minister Tomasz Siemoniak w rozmowie z TVN24. Dodał również, że o składzie delegacji decydował prezydent, a nikt z zebranych nie komentował nieobecności szefa BBN.

Czego dotyczyło spotkania Karola Nawrockiego z szefami służb?

TVN24 zapytał kancelarii prezydenta o doprecyzowanie, o czym była "sprawa Sławomira Cenckiewicza", która spowodowała jego nieobecność, jednak do czasu publikacji materiałów, nie udzielono odpowiedzi w tej kwestii.

Warto podkreślić, że od jakiegoś czasu kancelaria prezydenta podtrzymuje, że Cenckiewicz posiada dostęp do informacji niejawnych. Z kolei rzecznik Tomasz Siemoniaka Jacek Dobrzyński stwierdził, że nieobecność Cenckiewicza wynika z braku dostępu do informacji niejawnych.

- Panie Leśkiewicz, proszę nie siać dezinformacji. Szef BBN nie może brać udziału w klauzulowanych spotkaniach - pisał na X Dobrzyński.

Jak przekazał minister Siemoniak TVN24, na spotkaniu poruszano "trudne tematy z ostatniego półrocza". Dodał także, że rząd współpracuje z zastępcami szefa BBN.

KONTROWERSJE WOKÓŁ CENCKIEWICZA
SŁAWOMIR CENCKIEWICZ
KAROL NAWROCKI