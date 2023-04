Cejrowski jasno o 500 plus. Ostra krytyka

Wojciech Cejrowski znany jest z bezkompromisowej postawy, zawsze twardo broni swego zdania i nie oszczędza przeciwników. W swoich rozmowach i dyskusjach zawsze jednak podkreślał, że lubi dyskusję na argumenty i nie boi się stawać twarzą w twarz z oponentami. Znany podróżnik jak co tydzień, na antenie Radia WNET podsumował wydarzenia mijającego tygodnia. Cejrowski przyznał, że Jana Pawła II powinno się bronić i powinni to robić nie tylko katolicy, ponieważ polski papież to postać historyczna i jego zasługi dla naszego kraju są ogromne. Dodał, że tak samo bohaterami byli Józef Piłsudski oraz Roman Dmowski, choć ich wizje Polski znacząco się różniły. Cejrowski przy okazji przedstawił swoją koncepcję zarządzania krajem i przyznał, że jest przeciwnikiem pomocy socjalnej ze strony państwa. Wspomniał również o programie 500 plus. - Każdy z nas widzi to inaczej. Ja uważam, że wszelka pomoc społeczna ze strony państwa powoduje zanik solidarności wzajemnej pomiędzy obywatelami, powoduje zanik organizacji charytatywnych, które dają pieniądze w sposób celowy niż jakakolwiek władza. (...) Ja uważam, że w ten sposób, nie że 500 plus, tylko żeby obywatele w ten sposób sobie pomagali - podsumował Wojciech Cejrowski.

Program 500 plus - ile kosztował?

Program 500 plus został wprowadzony 1 kwietnia w 2016 roku. Był to jeden ze flagowych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziany podczas kampanii w 2015 roku. Jak napisał na Twitterze ekonomista Rafał Mundry, na program 500 plus wydano przez 7 lat 225 mld zł. Szczegóły w tekście: 500 plus ma 7 lat. Ile pieniędzy wydano na wsparcie rodzin?

