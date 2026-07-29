Były wiceminister odciął się od Kurskiego! „To były wypowiedzi zbyt emocjonalne i niesprawiedliwe”

Burzę wywołały słowa Jacka Kurskiego, który ostatnio uderzył w Mateusza Morawieckiego. Były prezes TVP stwierdził m.in., że „Morawiecki to żałosny trybik w niemieckim planie podboju Europy” oraz zarzucił byłemu premierowi realizowanie działań wymierzonych w Prawo i Sprawiedliwość. Do tych wypowiedzi odniósł się Jarosław Sellin w audycji „Gość Radia ZET”.

„Nie przyłączę się do takiej retoryki”

Polityk PiS podkreślił, że nie zgadza się z ocenami formułowanymi pod adresem Mateusza Morawieckiego. - Nie przyłączę się do takiej retoryki, ona jest szkodliwa. Uważam, że Mateusz Morawiecki jest ciekawym, istotnym nabytkiem w ogóle dla polskiej polityki, również dla polskiej prawicy i tym bardziej z tego powodu ubolewam nad tym, że postanowił, jak to się mówi, pójść na swoje i zaproponować czwartą ofertę na polskiej prawicy - mówił Sellin.

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Polityk nie pozostawił wątpliwości, jak ocenia narrację wokół byłego premiera. Jak stwierdził, to były wypowiedzi zbyt emocjonalne i też niesprawiedliwe w ocenie Mateusza Morawieckiego i po prostu w tym delikatnym momencie Prawicy Polskiej szkodzą. Dopytywany, czy zgadza się z tezą Kurskiego, że Morawiecki działa „na zlecenie Donalda Tuska”, odpowiedział szalenie jednoznacznie. - Tak, jakaś forma rozbicia oczywiście istnieje, bo jeżeli kilkadziesiąt osób wychodzi, to jest jakieś rozbicie. 20% mniej więcej potencjału parlamentarnego prawdopodobnie wychodzi, to jest rozbicie, ale na pewno nie jest to robione na zlecenie Donalda Tuska. Ja ich czytam jako opozycjonistów wobec rządu Donalda Tuska - przekonywał.

„Był dobrym premierem”

W rozmowie padło również pytanie o ocenę rządów Mateusza Morawieckiego. Odpowiedź Sellina była kategoryczna. - Mateusz Morawiecki był dobrym premierem. Ja z nim pracowałem sześć lat, a właściwie osiem, bo najpierw był wiceministrem finansów, potem ministrem finansów, a potem już premierem. Osiem lat w tym samym rządzie i to były dobre rządy. Realizowały nasz ambitny program Zjednoczonej Prawicy i nie było tutaj żadnych przeszkód w realizacji tego programu - ocenił.

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Pod koniec rozmowy polityk PiS jeszcze raz zaznaczył, że nie akceptuje ostrego języka używanego wobec byłego szefa rządu. - Uważam, że niepotrzebnie wielu polityków po obu stronach się rozemocjonowało i niepotrzebne wpisy na X-ach robili. Ja uważam, że tworzyliśmy dobry rząd z dobrymi premierami Beatą Szydło i Mateuszem Morawieckim i to był dobry, moim zdaniem, nawet najlepszy czas dla Polski po 89 roku - podkreślił.

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