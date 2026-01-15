Były wiceminister Rosji nie żyje. Przed śmiercią wysłał list: "O wszystko należy winić moją żonę".

Rosyjska polityka znów wstrząśnięta! Były wiceminister pracy Aleksiej Skliar został znaleziony martwy w swoim moskiewskim domu. Ale to nie wszystko – przed śmiercią 50-latek wysłał do przyjaciół niepokojący list, w którym wskazał winną całej tragedii. "O wszystko należy winić moją żonę" – miał napisać. Na jaw wychodzą dramatyczne szczegóły z życia polityka, które rzucają nowe światło na tajemniczą śmierć.

Aleksiej Skliar

  • Były wiceminister pracy Rosji, Aleksiej Skliar, został znaleziony martwy w swoim moskiewskim domu.
  • Przed śmiercią Skliar wysłał list do przyjaciół, oskarżając swoją żonę o tragedię, pisząc: "O wszystko należy winić moją żonę".
  • Przy ciele znaleziono oświadczenie z prośbą o wszczęcie postępowania karnego w sprawie nakłaniania do samobójstwa.
  • Jakie dramatyczne szczegóły z życia polityka rzucają nowe światło na tajemniczą śmierć?

Tajemnicza śmierć w moskiewskim domu

Jak podaje portal Lenta.ru, Aleksiej Skliar został znaleziony martwy na progu swojego domu na osiedlu Filimonkowskoje w Moskwie. Obok ciała mężczyzny leżała broń. Służby na miejsce wezwali przyjaciele byłego rosyjskiego polityka, którzy niedługo wcześniej otrzymali od niego wstrząsającą wiadomość. Sprawą śmierci 50-latka zajmują się obecnie śledczy, a szczegóły zdarzenia budzą coraz więcej pytań.

Niepokojący list i prośba o śledztwo

Treść listu, który Skliar wysłał do przyjaciół, brzmi dramatycznie: "Czytacie ten list, kiedy mnie już nie ma. O wszystko należy winić moją żonę". To jednak nie koniec. Przy ciele byłego wiceministra znaleziono także oświadczenie skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o przeprowadzenie kontroli i wszczęcie postępowania karnego w sprawie nakłaniania go do samobójstwa. Ten zaskakujący obrót spraw wskazuje na możliwy konflikt rodzinny, który mógł doprowadzić do tragedii.

Kłopoty po odejściu z polityki

Aleksiej Skliar był wiceministrem pracy od 2018 roku, jednak w 2022 roku stracił stanowisko i odszedł z polityki. Według Lenta.ru, ta zmiana spowodowała poważne problemy w jego życiu: rodzinne, finansowe, a także problemy z alkoholem. Skliar założył firmę zajmującą się tworzeniem oprogramowania, a jej dyrektorem generalnym została jego druga żona, z którą był w związku od 2023 roku. Według bliskich rodziny, między małżonkami często dochodziło do kłótni o pieniądze.

Presja, zazdrość i przemoc w tle

Informator portalu Lenta.ru ujawnił, że żona Skliara "wywierała presję na Aleksieja, wymagając od niego sukcesów zawodowych". Małżonkowie kłócili się również z powodu zazdrości, a żona czasami nocowała w innym mieszkaniu, co sprawiało, że Skliar "zostawał sam i pił". Krewni żony 50-latka twierdzą z kolei, że w domu dochodziło do przemocy. "Bił żonę, wyładowując na niej złość, nawet gdy była w ciąży. Miesiąc temu Alina urodziła dziecko, ale Aleksiej nadal ją bił" – poinformowało źródło. Kobieta miała niedawno wrócić do swojego rodzinnego domu w mieście Nalczyk, a Skliar bezskutecznie błagał ją o powrót.

