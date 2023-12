Były wiceminister zapowiada: Jeśli powstanie covidowa komisja śledcza, chętnie przed nią stanę

W co inwestują politycy?

Były wiceminister Janusz Cieszyński w opublikowanym w poniedziałek (4.12) wywiadzie pytany był, czy - gdyby powstała komisja covidowa, która miałaby zbadać m.in. zakupy środków ochrony, w tym maseczek i specjalistycznego sprzętu w czasie pandemii - "czy byłoby co badać".

- Chętnie stanę przed taką komisją. To chyba jedyny sposób na to, aby odkłamać przekaz konglomeratu medialnego wspierającego opozycję, który promuje kłamliwą narrację panów Szczerby i Jońskiego. Bardzo obraźliwą oraz niesprawiedliwą, delikatnie mówiąc, wobec mnie oraz innych osób, które wówczas podejmowały trudne decyzje, by przeprowadzić Polskę przez pandemię - odpowiedział Cieszyński.

Przypomniał, że "do sierpnia 2020 r. nie było dnia z więcej niż 1 tys. nowych zakażeń, nikt także nie umarł z powodu braku sprzętu, tak, jak to miało miejsce np. w Lombardii". - Prawda jest taka: działając w ekstremalnie trudnych warunkach, cały czas kierowaliśmy się interesem publicznym. Zakup takiego sprzętu rekomendował konsultant krajowy ds. anestezjologii i intensywnej terapii - podkreślił Cieszyński.

Janusz Cieszyńskidodał, że "firma, która okazała się nierzetelna, dostarczała sprzęt medyczny spółkom Skarbu Państwa zaangażowanym w walkę z pandemią i została wskazana przez kierownictwo Agencji Wywiadu". - To są często rzeczy poufne i do tej pory nikomu nie zależało na tym, aby poznać wszystkie szczegóły - tłumaczył były wiceminister. - Jeśli powstanie komisja śledcza, wszystkie fakty wyjdą na jaw, a ci, którzy oskarżali prof. Łukasza Szumowskiego i mnie, zapadną się ze wstydu pod ziemię - dodał.

