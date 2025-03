Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 21.03.2025

Były szef polskiej dyplomacji: "Polska powinna wprowadzić kontrolę na granicy z Niemcami"

Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS mówi, że Polski rząd powinien prowadzić bardziej stanowczą polityke wobec zachodniego sąsiada. Nie powinniśmy min. godzić się na odsyłanie do nas takiej liczby nielegalnych migrantów. - Skoro strona niemiecka wprowadziła kontrole to i my powinniśmy je wprowadzić bo ja nie widzę powodu dla którego niemieccy obywatele w tej sprawie mieliby mieć łatwiej, lepiej - mówi w "Sednie Sprawy"