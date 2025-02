Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 19.02.2025

Były sekretarz generalny PO ostro recenzuje poczynania rządu: "Polacy nie wiedzą po co oni rządzą"

Paweł Piskorski twierdzi, że Donald Tusk jest lepszym premierem niż kilkanaście lat temu. Podkreśla, że podporządkował sobie pozostałych koalicjantów. Dodaje jednak, że ekipa Tuska nie wie co ma zrobić z otrzymaną władzą. - Rządowi brakuje pomysłów na to, żeby Polacy dowiedzieli się po co oni rządzą. Oczywiście oprócz rozliczania PiS-u - mówił w Sednie Sprawy