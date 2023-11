Były rzecznik Dudy o planie PiS. Wszystko już jasne?

Autor: GRZEGORZ JAKUBOWSKI

Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy na temat doniesień o zmianach w rządzie lekceważąco wypowiedział się o premier Szydło: - Jeśli prezydent miałby oczekiwania co do zmian w składzie Rady Ministrów, to na pewno wyraziłby je prezesowi Kaczyńskiemu.