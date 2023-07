Były poseł PSL pojedzie rowerem na Jasną Górę dziękować za jedność opozycji! Już szykuje formę na pielgrzymkę

Stoltenberg: "Ustaliliśmy pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO". Potwierdzono, że zostanie ona członkiem sojuszu

Kłopotek szykuje się na pielgrzymkę rowerową. Jest jednak jeden warunek

Samorządowiec-kolarz już szlifuje formę. Tylko w czerwcu zrobił ponad 1000 kilometrów na dwóch kółkach, w lipcu też regularnie pedałuje. Nic dziwnego, bo ze Śliwic, w których mieszka, do Częstochowy jest 400 kilometrów. Eugeniusz Kłopotek padnie na kolanach przed obrazem Czarnej Madonny tylko pod jednym warunkiem, jeżeli opozycja pójdzie jednym blokiem do wyborów. - Opozycyjny komitet wyborczy musi być pierwszy w tym wyścigu, żeby miał prawo wskazania premiera i tworzenia rządu. To kluczowe. Wystarczy nawet sojusz PSL- PL2050 -PO, chociaż najlepiej iść razem z Lewicą – wyjaśnia Kłopotek.

Wójt Warlubia wziął już nawet urlop w urzędzie gminy. Co jeżeli Donald Tusk (66 l.), Władysław Kosiniak – Kamysz (42 l.) i Szymon Hołownia (47 l.) jednak się nie dogadają? Plan B jest gotowy. - Wtedy udam się w pielgrzymkę pokutną do Lichenia. To krótszy dystans, 200 kilometrów z haczykiem. Gdyby jednak cudem okazało się, że do wyborów idziemy razem, to przedłużam urlop. Pewne jest tylko, że wyruszę w trasę 11 września. W sierpniu powinno wyjaśnić się jaki będzie cel i charakter pielgrzymki – mówi nam wyraźnie rozbawiony polityk. Eugeniusz Kłopotek planuje dziennie pokonywać dystans 70- 80 kilometrów. To by oznaczało, że do Lichenia dojedzie w trzy dni, a do Częstochowy w sześć.