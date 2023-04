Mamy zdjecia

Były polityk Porozumienia stoczył ostre boje na boisku. Poseł Wypij walczy o awans

Co to był za mecz! Poseł Michał Wypij (38 l.) choć bramki nie strzelił, to walczył na boisku jak prawdziwy lew i istotnie przyczynił się do zwycięstwa swojego zespołu Leśniki Nowe Ramuki z drużyną KS Wicher Gwiździny. Jego drużyna jest coraz bliżej awansu do A-klasy!