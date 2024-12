Były minister zdrowia Adam Niedzielski usłyszał wyrok! W tle sprawa ujawnienia wrażliwych danych osobowych

Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła wydarzeń z sierpnia 2023 roku, gdy Adam Niedzielski ujawnił, że lekarz Piotr Pisula, który wypowiadał się w telewizji na temat problemów pacjentów, którzy mieli stracić dostęp do recept. Niedzielski wyznał wówczas, jakie leki przepisał na siebie lekarz, podając do publicznej wiadomości jego dane: imię, nazwisko i właśnie to, z jakiej grupy były to leki. Umieścił w mediach społecznościowych wpis, który odniósł się do materiału wyemitowanego w telewizyjnych "Faktach" TVN.

Kłamstwa Fakty TVN. We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie 2 dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki! Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu, wczoraj w Fakty TVN "żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty". Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś.

Na ówczesnego ministra spadła fala krytyki. Koniec końców doszło do jego dymisji, minister za niego została Katarzyna Sójka. Sprawa ujawnienia danych trafiła do sądu.

- Jako Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowaliśmy do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi zdrowia, któremu zarzucono, iż nie dopełnił obowiązków w związku z ujawnieniem na portalu X w sierpniu zeszłego roku informacji szczególnie wrażliwych danych osobowych, które to dane, jako informacje, powziął w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, które stanowiły tajemnicę służbową - przekazywał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, gdy sprawa trafiła do sądu.

Wyrok ws. Adama Niedzielskiego

W piątek 13 grudnia ogłoszono wyrok, podał TVN24. Sąd skazał Adama Niedzielskiego na trzy miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i podanie wyroku do publicznej wiadomości. Ma on też wpłacić pięć tysięcy zadośćuczynienia i pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny.