Były minister rolnictwa Robert Telus poszedł na pożegnalną kolację. Wybrał kaczkę: Najadłem się do syta!

Cóż to była za pożegnalna kaczka Roberta Telusa! Polityk Prawa i Sprawiedliwości wybrał się późnym wieczorem na spacer i po drodze wstąpił na obfitą kolację. - Uwielbiam jadać kaczkę. To często mój jedyny posiłek w ciągu dnia. Najadłem się do syta, zapłaciłem 25 zł – opowiada nam Robert Telus, który przed skonsumowaniem dania sam posprzątał stolik w knajpie.

Telus przy okazji wymienia sprawy, jakie udało mu się zrobić w rządzie dla rolników, ale też to, co wciąż jest problemem dla polskiej wsi. - Najważniejsza rzecz, jaka się udała, to ustabilizowana sprawa zboża i to, że rolnicy mogli sprzedać swoje zboże. Z rzeczy, które się udały to również Fundusz Ochrony Rolników o co przez wiele lat walczyli rolnicy. Program odbudowy pogłowia loch w Polsce też uważam za sukces. Z kolei problemem są wciąż m.in. niskie ceny zbóż i kukurydzy, ale to problem całej Europy – kwituje Robert Telus.