Były minister uderza w PiS i Kaczyńskiego! Wszystko przez ceny karpia

Ceny karpia 2023 oszalały! Teraz za karpia trzeba zapłacić o wiele więcej niż przed rokiem. Co wpływa na wzrost cen ryby? Przede wszystkim drożejący pokarm dla ryb (głównie jest to zboże), droższa energia elektryczna i wysokie ceny paliwa. Za kilogram karpia trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych, ceny wahają się od 50 zł za kilogram do nawet 70 zł za kilogram. Przedświąteczna drożyzna dała się we znaki Waldemarowi Kuczyńskiemu, dawnemu ministrowi (był ministrem przekształceń własnościowych na początku tal 90.) oraz ekonomiście. Pamiętający dawne czasy Kuczyński ostro skomentował ceny ryby na Twiterze, a przy okazji uderzył w obecnie rządzących: - Do czego to doszło za rządów najbardziej szczodrego dla ludu PiS i Prezesa! Nawet w najbiedniejszych czasach planu 6-letniego i rządów B. Bieruta, karp na Wigilię nie był luksusem. Mięso było na wagę złota, ale karp luksusem nie był - ocenił.

Pod wpisem byłego ministra od razu ruszyła lawina komentarzy. Część internautów przyznał, że karpia można kupić taniej, inni, że karp wcale nie jest rarytasem. A jeszcze ktoś inny napisał do Waldemara Kuczyńskiego:- Wzdrygam się na myśl czasów gdy Pan był przy władzy. To jest jak zły sen. Obecnie bajka.

Kim jest Waldemar Kuczyński?

Waldemar Kaczyński to polski ekonomista, dziennikarz, publicysta i polityk, a w latach 1990–1991 minister przekształceń własnościowych. Był jednym z założycieli Unii Demokratycznej, a potem Unii Wolności. W latach 1999–2001 był głównym doradcą ekonomicznym premiera Jerzego Buzka.

