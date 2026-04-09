Była kurator z Małopolski grzmi po decyzji minister Nowackiej ws. edukacji zdrowotnej: "ZAMACH NA POLSKOŚĆ"

Już wiadomo, że od nowego roku szkolnego 2026/2027, czyli od 1 września w szkołach będzie nowy obowiązkowy przedmiot. Chodzi o edukację zdrowotną, która do tej pory była w planach lekcyjnych, ale dla chętnych uczniów. Edukacja zdrowotna nauczana jest w obecnym roku szkolnym w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII i w szkołach ponadpodstawowych. Co istotne, rodzic, który nie chciał, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musiał złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musiał ją złożyć sam. Od września sytuacja się zmieni.

Decyzję o tym, jak będzie wyglądała nauka edukacji zdrowotnej od września przekazała szefowa MEN, Barbara Nowacka. Na antenie TVN24 powiedziała, że od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Zaznaczyła jednak jedną, ale bardzo istotną rzecz: - Przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie prawdopodobnie około jedną dziesiątą całości przedmiotu, dotyczącego wiedzy o zdrowiu seksualnym - przekazała minister. Jak dodała, na część, która będzie dotyczyła zagadnień związanych z seksualnością, uczniowie będą mieli możliwość się zapisać.

Sprawa jednak i tak wzbudziła szereg komentarzy. Jedni pochwalają decyzję szefowej MEN, inni krytykują, wytykając, że dzieciom będzie przekazywana "lewacka ideologia". Zresztą, już samo wprowadzenie przedmiotu do szkół budziło kontrowersje i sprzeciw środowisk konserwatywnych.

Głos na temat decyzji o wprowadzeniu obowiązkowej nauki edukacji zdrowotnej zabrała też jedna z najbardziej znanych swego czasu kuratorów oświaty, Barbara Nowak, która była małopolską kurator oświaty. Na portalu X podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, a co więcej, termin ogłoszenia decyzji połączyła... z przypadającą w najbliższy piątek, rocznicą katastrofy smoleńskiej.

Demolowanie RP przyspiesza. Komuna i jej metody trzymają się mocno. Czarzasty przebiera się za prezydenta, Nowacka właśnie wkracza do szkół i odbiera rodzicom dzieci - przemocowo wprowadza OBOWIĄZKOWĄ tzw. edukację zdrowotną! Tuż przed rocznicą katastrofy nad Smoleńskiem, kolejny ZAMACH NA POLSKOŚĆ - napisała poruszona.

Demolowanie RP przyspiesza. Komuna i jej metody trzymają się mocno. Czarzasty przebiera się za prezydenta, Nowacka właśnie wkracza do szkół i odbiera rodzicom dzieci - przemocowo wprowadza OBOWIĄZKOWĄ tzw. edukację zdrowotną! Tuż przed rocznicą katastrofy nad Smoleńskiem, kolejny…— Barbara Nowak (@Br_Nowak) April 9, 2026