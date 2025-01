i Autor: SE

złowieszcza przepowiednia

Był szychą w PiS i przekonuje, że "Kaczyński to nie jest geniusz"! Mówi też o końcu partii!

Prof. Ryszard Bugaj to były członek rady programowej Prawa i Sprawiedliwości. W swoim ostatnim wywiadzie nie przedstawił on jednak świetlanej przyszłości przed ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego. Jak stwierdził, przegrana PiS w wyborach prezydenckich może doprowadzić do poważnych problemów wewnętrznych. - Jeśli przegrają, mogą się "pożreć i posypać - ocenił Bugaj. To nie jedyne jego mocne słowa!