Andrzej Duda wreszcie to przyznał! Hołownia padnie z wrażenia, jak to zobaczy!

to już fakty!

Lis kontra Żukowska

Jak napisała posłanka, "facet jest po 4 wylewach. Wzięłabym na to poprawkę. Nie ma co go traktować serio". Polityk doczekała się odpowiedzi Lisa, który prostował, że "wylewu nie miałem nigdy ( drobiazg), a kogo z nas dwojga należy brać poważnie a kogo nie, pozostawiam szanownej publiczności. PS. Lewicy zaś gratuluję twarzy i kandydatki w wyborach"- stwierdził i jak dodał, "dziękuję za liczne miłe słowa, ale nie brońcie mnie przed Żukowską, brońcie przed nią polską lewicę".

W następnym poście List stwierdził, "że Pani Żukowska jest wiceprzewodniczącą komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka".

Jak skomentował, "rozumiem, że w jej wydaniu te ostatnie nie obejmują prawa do choroby, udaru, udarów i przeżycia ich gdy nie jest się zwolennikiem lewicy, a jak się je przeżyje, to do funkcjonowania w życiu publicznym".

"O takiej odmianie lewicy jeszcze nie słyszałem" spuentował.

Śmierć Polaka w Strefie Gazy. "To nie był przypadek" Ekspert ds. Izraela Michał Wojnarowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Facet jest po 4 wylewach. Wzięłabym na to poprawkę. Nie ma co go traktować serio.— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) May 14, 2024

QUIZ PRL: Kawałek raju w PRLu Pytanie 1 z 10 Logo Baltony zawierało postać: komisarza ludowego gołego grabarza ubranego marynarza Dalej