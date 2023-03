Burza po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. "Powinien przeprosić"

Jarosław Kaczyński rozpoczyna objazd po Polsce

Prezes PiS dał sygnał do działania. Jarosław Kaczyński wygłosił nagłe oświadczenie, które rozpoczyna trasę programową. - Lata naszych rządów pokazały, że program można realizować i zmieniać Polskę. Po 2015 r. ustrój gospodarczo-społeczny bardzo się zmienił. Mechanizm eksploatacji dóbr państwowych został zlikwidowany - stwierdził. - Przed nami nowe wyzwania - stawia je także trwająca wojna na Ukrainie. Nasi przedstawiciele, na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim ruszają w objazd po Polsce. Będziemy rozmawiać i tworzyć plan działania - dodał prezes PiS. Jedną z głównych twarzy objazdu po Polsce ma być Beata Szydło, którą szef PiS wyróżnił w szczególny sposób. Gdy tylko skończył przemawiać., podszedł do byłej premier, mijając tylko Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina.

Burza po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. "Hipokryci"

Jak zwykle po słowach Jarosława Kaczyńskiego wybuchła burza w sieci. - Kaczyński powinien jeździć po Polsce i przepraszać ludzi. Za nienawiść, za złodziejstwo, za afery, za kłamstwa, za kryzys, drożyznę, inflację. Sporo tego. Może wyrobi się do jesieni... - szydził sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. W podobnym tonie napisał na Twitterze Tomasz Trela. - Jarosław Kaczyński właśnie ogłosił, że drużyna PiS rusza w Polskę. Najpierw przyjdzie do leżących na korytarzach sejmowych niepełnosprawnych, później pójdzie na targowiska, gdzie kilo papryki jest droższe od mięsa. Tak właśnie rządzicie. Hipokryci - stwierdził poseł Lewicy. W PiS jednak takimi opiniami zdają się nie przejmować. - Ruszamy w Polskę, by rozmawiać z Polakami o tym, co dla nich ważne - podkreślił Jacek Sasin. - Dla PiS najważniejsi jesteście Wy i Wasze opinie. Dlatego, tak jak w 2015 i 2019, zaczynamy cykl spotkań, aby wspólnie z Wami tworzyć program dla Polski! - zaznaczyła Beata Szydło.

W naszej galerii zobaczysz, jak Jarosław Kaczyński wyszedł ze szpitala

Sonda Czy Jarosław Kaczyński powinien udać się na emeryturę? Tak Nie

Kaczyński powinien jeździć po Polsce i przepraszać ludzi. Za nienawiść, za złodziejstwo, za afery, za kłamstwa, za kryzys, drożyznę, inflację. Sporo tego. Może wyrobi się do jesieni...— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) March 10, 2023

Kaczyński powinien jeździć po Polsce i przepraszać ludzi. Za nienawiść, za złodziejstwo, za afery, za kłamstwa, za kryzys, drożyznę, inflację. Sporo tego. Może wyrobi się do jesieni...— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) March 10, 2023

Kaczyński powinien jeździć po Polsce i przepraszać ludzi. Za nienawiść, za złodziejstwo, za afery, za kłamstwa, za kryzys, drożyznę, inflację. Sporo tego. Może wyrobi się do jesieni...— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) March 10, 2023

Dla @pisorgpl najważniejsi jesteście Wy i Wasze opinie. Dlatego, tak jak w 2015 i 2019, zaczynamy cykl spotkań, aby wspólnie z Wami tworzyć program dla Polski!🇵🇱 #PrzyszłośćToPolska pic.twitter.com/6cLb39580Z— Beata Szydło (@BeataSzydlo) March 10, 2023