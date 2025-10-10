Bunt na pokładzie koalicji w sprawie Czarzastego: "Być może ta kandydatura to strzał w stopę"

Jacek Prusinowski
2025-10-10 4:56

Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej to Włodzimierz Czarzasty (65 l.) ma być marszałkiem Sejmu, kiedy ze stanowiska zrezygnuje Szymon Hołownia (49 l.). Z naszych informacji wynika jednak, że wynik głosowania w tej sprawie wcale nie jest pewny. Agnieszka Buczyńska (39 l.) z Polski 2050 twardo deklaruje, że nie poprze polityka Lewicy, a Marek Sawicki (67 l.) mówi, że zachować tak może się też kilku ludowców. - Koalicja powinna zastanowić się czy kandydaturą Czarzastego nie strzela sobie w stopę – mówi doświadczony polityk.

Włodzimierz Czarzasty

Autor: MAREK KUDELSKI/SUPER EXPRESS, PAWEL DABROWSKI/SUPER EXPRESS, MAREK ZIELINSKI/SUPER EXPRESS

Posłanka koalicji ma problem z przeszłością Czarzastego

Kiedy dwa lata temu liderzy KO, PSL, PL 2050 i Nowej Lewicy prezentowali dumnie umowę koalicyjną nikt nie kwestionował zapisanych tam ustaleń. Teraz dopiero okazuje się, że w obozie rządzącym nie wszyscy chcą, żeby Włodzimierz Czarzasty był drugą osobą w państwie. – Mam problem z jego przeszłością. Poparcie tej kandydatury byłoby niezgodne z moimi wartościami – mówi Agnieszka Buczyńska. Z kolei Marek Sawicki nie chce na razie zdradzać jak się zachowa, ale podkreśla, że zna ludowców, którzy nie zagłosują za liderem Nowej Lewicy. - Jest wiele przesłanek ku temu, żeby Czarzasty nie kandydował na marszałka. To sprawa finansowanie firmy jego żony ze środków z KPO, to również cechy charakteru Czarzastego, komunistyczna przeszłość, czy wreszcie afera Rywina. To wszystko PiS wykorzysta przeciwko nam -wylicza Sawicki. Szymon Hołownia zapowiedział, że 13 listopada złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, a wybór kolejnego marszałka ma zostać przeprowadzony 19 listopada. Tykająca bomba jaką zdaje się być zmiana na stanowisku drugiej osoby w państwie albo zostanie rozbrojona zwycięskim głosowaniem, albo wybuchnie w rękach liderów rządzącej koalicji.

Marek Sawicki, PSL:

Koalicja powinna zastanowić się czy nie strzela sobie w stopę prezentując takiego kandydata na marszałka Sejmu. Znam posłów naszego klubu, którzy będą przeciwko Czarzastemu. Jak zagłosuje? Okaże się w dniu głosowania.

Agnieszka Buczyńska, PL 2050:

To moja osobista decyzja, nie stanowisko całej formacji. Ze względu na komunistyczną przeszłość Czarzastego, ale tez nie do końca wyjaśnione wątpliwości związane z aferą Rywina nie poprę tej kandydatury.

