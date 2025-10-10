Bunt na pokładzie koalicji w sprawie Czarzastego: "Być może ta kandydatura to strzał w stopę"

Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej to Włodzimierz Czarzasty (65 l.) ma być marszałkiem Sejmu, kiedy ze stanowiska zrezygnuje Szymon Hołownia (49 l.). Z naszych informacji wynika jednak, że wynik głosowania w tej sprawie wcale nie jest pewny. Agnieszka Buczyńska (39 l.) z Polski 2050 twardo deklaruje, że nie poprze polityka Lewicy, a Marek Sawicki (67 l.) mówi, że zachować tak może się też kilku ludowców. - Koalicja powinna zastanowić się czy kandydaturą Czarzastego nie strzela sobie w stopę – mówi doświadczony polityk.

i Autor: MAREK KUDELSKI/SUPER EXPRESS, PAWEL DABROWSKI/SUPER EXPRESS, MAREK ZIELINSKI/SUPER EXPRESS