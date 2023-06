Bunt Antoniego Macierewicza u Tadeusza Rydzyka! Nagranie wzbudza grozę

Skandaliczny transparent na wiecu Donalda Tuska to prowokacja?! Borys Budka do PiS: "Wspieracie przemysł nienawiści"

Nagranie z Antonim Macierewiczem w serwisie YouTube

Wyraz buntu Antoniego Macierewicza miał miejsce na antenie Telewizji Trwam, która wchodzi w skład tzw. imperium ojca Tadeusza Rydzyka. Tym razem poszło nie o Smoleńsk, tylko o relokację imigrantów. Nagranie już trafiło na serwis YouTube. Były szef MON zacytował fragment sejmowej uchwały o przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. - Narzucanie mieszkańcom danego kraju woli innych społeczeństw oznacza zredukowanie tego kraju do roli niesuwerennej kolonii i złamanie zasad demokracji, na których zbudowana jest Unia Europejska. W żadnym wypadku Rzeczpospolita Polska nie zgadza się na narzucanie takich rozwiązań. Sejm RP obowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk - mówił Antoni Macierewicz.

Apel Antoniego Macierewicza w sprawie referendum

W mediach ojca Tadeusza Rydzyka marszałek senior zaatakował też opozycję. - Opozycja próbowała złamać tzw. kworum, czyli tę liczbę głosujących posłów, którzy są niezbędni, żeby przyjąć uchwałę - stwierdził Antoni Macierewicz. - 179 przedstawicieli zarówno Platformy Obywatelskiej, SLD, jak i innych formacji będących w opozycji próbowało uniemożliwić przyjęcie uchwały. W tej sytuacji przyjęliśmy decyzję, która ma fundamentalne znaczenie - podkreślił. Zdaniem byłego szefa MON wspomniani migranci to "ludzie, którzy nie migrują, dlatego że jest wojna". - Przez Polskę przejechało ponad 4 mln Ukraińców, mimo to próbuje się nam narzucać takie działania, które w istocie prowadzą do zniszczenia narodu polskiego, do rozbicia całej naszej struktury państwowej. Nie zgadzamy się na to. Apelujemy do całego społeczeństwa, żebyśmy podczas referendum – wszyscy razem – zagłosowali przeciwko narzucaniu nam nieodpowiedzialnych, niesłusznych i niszczących naród polski decyzji - zaznaczył Antoni Macierewicz.

