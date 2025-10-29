Budowa fabryki amunicji 155 mm w Kraśniku rozpoczęta. Szef MON: To zobowiązanie na przyszłość

29 października w Kraśniku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki korpusów amunicji artyleryjskiej 155 mm w MESKO. – To kolejny krok na drodze do zbudowania bezpieczeństwa Polski – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ważne wydarzenie dla MESKO

MESKO jest jedynym w Polsce podmiotem branży zbrojeniowej, który produkuje korpusy do amunicji artyleryjskiej kaliber 155 mm. W połowie 2025 roku Polska Grupa Zbrojeniowa pozyskała 2,4 miliarda złotych z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Przyznane środki w wysokości 887 mln złotych dla MESKO pozwolą zarówno na dalszą rozbudowę, jak również powstanie nowej infrastruktury oraz linii technologicznych. 29 października w zakładzie MESKO odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki korpusów amunicji artyleryjskiej 155 mm. W uroczystości udział bierze wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. – Wojsko Polskie wykorzystuje amunicję artyleryjską kaliber 155 mm m. in. do armatohaubic Krab i koreańskich K9 Thunder, które znajdują się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP – poinformował szef MON.

- To wielki dzień nie tylko dla Kraśnika, ale dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa. Inwestycja w Kraśniku dotycząca budowy fabryki amunicji rozpoczęła się kilkanaście miesięcy temu, kiedy zostały odkupione potrzebne do tego rozwoju tereny. (…) dzisiejsze wmurowanie węgla kamiennego to kolejny krok w rozwój Kraśnika, rozwój MESKO i bezpieczeństwa Polski – oznajmił wicepremier. - Dobre wykorzystanie środków z programu SAFE wymaga współpracy wszystkich resortów. Jedna trzeciua środków z tego programu trafi do Polski – dodał Kosniak-Kamysz.

Szef MON: Musimy być niezależni

Szef MON poinformował, że nowa fabryka zwiększy skalę produkowanej już amunicji. - Tu, już w Kraśniku, jest kuty korpus dla 155-tki, którą zamówiliśmy. W momencie, gdy mamy dzisiejsze spotkanie, pracownicy wytwarzają te korpusy. To jest bardzo ważne, żeby była pełna niezależność. Oprócz korpusu to zapalnik, zapołonnik, czynnik modularny — wszystko to musi się znajdować i musimy mieć niezależność produkcyjną. To jest po prostu nie tylko nasza ambicja, to jest nasze zobowiązanie. To jest nasza odpowiedzialność za przyszłość – podkreślił wicepremier.

887 mln zł na budowę fabryki pochodzi z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Całkowita wartość inwestycji jest określana jako blisko miliard złotych, co uwzględnia również budowę nowej infrastruktury i linii technologicznych. Docelowo fabryka ma produkować 150–180 tys. pocisków rocznie od 2028 roku.

