Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Brejza ostro o wyvorach 2019 i Pegazusie. "Wybory przeprowadzone przez grupę przestępczą

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był senator PO Krzysztof Brejza, który wypowiedział się na temat inwigilacji Pegazusem. – To jest RP w bardzo głębokim kryzysie. Państwo PiS doprowadza do sytuacji, gdzie nie istnieją bezpieczniki demokratyczne, przestała istnieć jakakolwiek kontrola wewnątrz administracji, kontrola według służb, kontrola wewnątrz samej prokuratury – stwierdził senator. – Stawiam tezę, że wybory przeprowadzone zostały nie tyle przez same służby (…), o ile przez samą grupę przestępczą – kwituje.