Bosak zaskakuje: Nie zgadzam się z tym co mówi Korwin-Mikke

Super Express: Ostatnie badania sondażowe powodują lekką panikę?

Krzysztof Bosak: Nastroje dopisują, ruszyliśmy z naszą trasą, już dwa weekendy kampanijne trasy za nami…

- ...podobno w Krakowie zostawiliście po sobie straszny bałagan.

- Tego nie widziałem, bo wyjechałem w nocy, ale mam nadzieję, że na wszystkich kolejnych spotkaniach będzie wzorowo posprzątane i że taka wpadka się nie zdarzy. Jesteśmy w dobrych nastrojach, bo znów jako pierwsi ruszyliśmy z rejestracją okręgów pokazując siłę i mobilizację naszych struktur oraz zwolenników. Ale wiemy, że zbieranie podpisów idzie wszystkim trudno.

- Z jakiego powodu?

- Bo ludzie boją się dawać podpisy z powodu tych wszystkich afer z wyciekami danych i zaczęli dużo bardziej na to uważać. Według mojej wiedzy wszystkim idzie trudno, a poza tym komisje mają krótki czas pracy, finał całego procesu ma być zdaje się w przyszłym tygodniu. Mamy bardzo dużo pracy do wykonania w bardzo krótkim czasie.

- Pytam o panikę, bo ostatnio zaliczyliście wiele wpadek, a pan niejednokrotnie musiał się tłumaczyć z irracjonalnych wypowiedzi waszych kandydatów.

- Proszę mi wierzyć, że sobie z tym radzimy.

- Kiedy pojawił się temat uboju i jedzenia psów to już nawet panu puściły nerwy.

- To są kampanijne „michałki”, a poważne rzeczy to budżet, program.

- To są wypowiedzi, które wiele mówią o waszych kandydatach.

- Ale my reagujemy tak, że w ciągu dnia czy dwóch była decyzja o usunięciu z listy, a kiedy Platforma usunie jakąś szurniętą kobietę, to na swoją listę bierze ją Lewica i przedstawia jako swoją liderkę. (…) Pani od psów była na dalekim miejscu i nie miała szans na wejście do Sejmu. Mamy szansę wprowadzić kilkadziesiąt osób, a wystawić musimy setki, jeśli nie ponad tysiąc. W tym jest istota sprawy. (…) Jesteśmy jedyną partią, która pokazała program, propozycje ustaw podatkowych, poza Lewicą jesteśmy jedyną partią, która przedstawia odpowiedzi na pytania programowe. My się debat nie boimy. (…)

- Janusz Korwin-Mikke, jeden z liderów Konfederacji, powiedział wprost, że wasz program służy do tego żeby „zdobyć głosy idiotów”.

- Konfederacja ma w tej chwili dwóch współprzewodniczących, Sławomira Mentzena, który zastąpił Janusza Korwina-Mikkegoi drugiego w mojej skromnej osobie. Janusz Korwin-Mikke bawi się w soje typowe dla siebie prowokacje, niektórzy go za to lubią, niektórzy nie. Ja się nie zgadzam z tą wypowiedzią, nie zgadzam się z takim sposobem traktowania dokumentów programowych i nie zgadzam się z takim sposobem traktowania wyborców.

- Nie obawia się pan, że Korwin-Mikke zrobi wam krzywdę?

- Moim zdaniem ci, którzy głosują lub mogą zagłosować na Konfederację są już przyzwyczajeni do tego jaki jest pan Janusz Korwin-Mikke. Ma trochę zalet, ma też jak widać kilka wad. Nie za Janusza Korwina-Mikkego trzeba oceniać Konfederację. Ona powstała między innymi dzięki jego popularności, ale w tej chwili jest partią, która posiada młodsze o generację przywództwo i z bardziej właściwym podejściem.

- Ale Korwin jest u was nieusuwalny.

- Jest usuwalny, ale nie ma takiej decyzji partii, bo jest w niej wielkim autorytetem…

- ...który mówi, że wasz program ma pomóc zdobyć głosy „idiotów”. Może się pan z tym nie zgadzać, ale proszę się nie dziwić, że pana o to pytam.

- Nie dziwię się. (…) Proszę tę wypowiedź czytać w kontekście 30 lat popularyzacji myśli politycznej pana Janusza, która odnosi się do ogólnego poziomu „kumacji” wyborców. Wyborcy w Polsce głosując na PiS, PO, Lewicę działają wbrew swoim interesom. (…)

Rozmawiała Kamila Biedrzycka