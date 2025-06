Bosak się zdenerwował i broni wyników wyborów! Uderza w teorie spiskowe!

"Pomyłki się zdarzają, ale nie są zorganizowane"

Krzysztof Bosak odniósł się w poniedziałkowym wywiadzie do dyskusji na temat wiarygodności wyników ostatnich wyborów. „Nie mam wątpliwości, że wynik wyborczy został ustalony prawidłowo” – powiedział w rozmowie z TOK FM.

Polityk zaznaczył, że ma zaufanie do sposobu organizacji procesu wyborczego, mimo że (jak sam przyznał) pomyłki w komisjach się zdarzają. „Zaufanie do procesu demokratycznego polega na tym, że to są pomyłki, a nie zorganizowane oszustwa” – zaznaczył.

Jego zdaniem nie ma przesłanek, by kwestionować wynik w skali kraju. – „W skali tysięcy komisji te błędy uśredniają się i nie mają wpływu na ogólny rezultat” – dodał.

"Wyniki są spójne w ujęciu ogólnokrajowym"

Bosak zwrócił uwagę, że publikowane w sieci analizy socjologiczne pokazują przewidywalność rozkładu wyników w skali całego kraju. To jego zdaniem potwierdza wiarygodność procesu. „To, co teraz wypływa w postaci różnych analiz publikowanych w internecie, pokazuje, że na poziomie zagregowanych danych te wyniki są logiczne i spójne” – zauważył.

Jego słowa mogą być odpowiedzią na głoszone przez niektórych polityków tezy o możliwych nieprawidłowościach wyborczych, które od kilku dni pojawiają się w debacie publicznej.

SN może przeliczyć głosy, ale to nie znaczy, że są fałszerstwa

Bosak przypomniał, że jeśli pojawią się konkretne zastrzeżenia, możliwe są działania zgodne z procedurą. „Jeśli w jakichkolwiek komisjach są wątpliwości, Sąd Najwyższy może nakazać ponowne przeliczenie głosów” – wyjaśnił.

Groźba zamachów w Europie! Gang pod kontrolą Iranu ma szukać wykonawców

Jednocześnie stanowczo sprzeciwił się narracji, jakoby wybory zostały sfałszowane. Według Bosaka takie twierdzenia podważają zaufanie do demokratycznych instytucji bez podstaw faktycznych.

Konfederacja trzyma się faktów

Wypowiedź Bosaka wpisuje się w linię Konfederacji, która po ogłoszeniu wyników wyborów nie kwestionowała ich prawomocności. Partia nie złożyła protestów wyborczych, skupiając się na działaniach parlamentarnych i kampanii prezydenckiej.

Lider ugrupowania zaznaczył, że nie można podważać wyników bez dowodów, ponieważ takie działania prowadzą do niebezpiecznego rozmontowywania zaufania społecznego.

