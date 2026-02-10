Bosak ostro uderza w Ziobrę. Takiego rządu nie chce Konfederacja

Krzysztof Bosak stawia warunek PiS, stanowczo sprzeciwiając się powrotowi Zbigniewa Ziobry do rządu.

Lider Konfederacji krytycznie ocenia rządy Ziobry w resorcie sprawiedliwości, nazywając je "czasem straconym".

Bosak sugeruje, że nawet w PiS nie ma już woli politycznej, by ponownie powierzyć Ziobrze kluczowy resort.

Czy to oznacza koniec kariery Ziobry w rządzie? Przeczytaj, co jeszcze ujawnił Bosak!

Bosak: „Nie chcę rządu, w którym Ziobro będzie ministrem”

W rozmowie na antenie Program III Polskiego Radia lider Konfederacji, Krzysztof Bosak, otwarcie skrytykował możliwość powrotu Zbigniewa Ziobry do władzy.

Polityk powiedział wprost:

„Ja nie chcę rządu, w którym minister Ziobro będzie kolejny raz ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, zupełnie nie tego potrzebujemy. Uważam, że czas, kiedy on zarządzał wymiarem sprawiedliwości, prokuraturą, był w dużej mierze niestety czasem straconym, a niektóre procesy, do których doszło w prokuraturze czy sądach, oceniamy negatywnie” – powiedział Krzysztof Bosak w Trójce.

To jedna z najmocniejszych dotąd wypowiedzi lidera Konfederacji na temat byłego ministra sprawiedliwości.

Konfederacja nie zgodzi się na taki układ?

Bosak został również zapytany o ewentualną współpracę z Prawo i Sprawiedliwość i warunki, jakie musiałyby zostać spełnione przy tworzeniu przyszłego rządu.

Odpowiedź była jednoznaczna:

„Nie będzie takiej potrzeby, ponieważ on nie zostanie moim zdaniem więcej zaproponowany przez PiS, niezależnie z kim PiS będzie robił w przyszłości koalicję” – kontynuował.

W ten sposób Bosak zasugerował, że nawet wewnątrz PiS nie ma już politycznej woli, by ponownie powierzyć Ziobrze kluczowy resort.

„W PiS-ie się go bali”. Kulisy relacji z Ziobrą

Lider Konfederacji ujawnił również, jakie nastroje – jego zdaniem – panują wobec Zbigniewa Ziobry w samym obozie prawicy.

„W PiS-ie się go bali, w PiS-ie są do niego zrażeni” – mówił dalej.

To słowa, które pokazują skalę napięć i konfliktów, jakie miały narastać wokół byłego ministra sprawiedliwości w ostatnich latach jego rządów.

Ziobro poza przyszłym rządem? Jasny sygnał dla PiS

Wypowiedzi Bosaka to wyraźny sygnał polityczny przed przyszłymi rozmowami koalicyjnymi. Konfederacja coraz mocniej zaznacza swoją podmiotowość i stawia warunki ewentualnej współpracy z większymi ugrupowaniami.

Jarosław Kaczyński ma teraz cały dom dla siebie. Odbiera telefony i wydaje polecenia

Krytyka pod adresem Zbigniew Ziobro wpisuje się także w szerszą debatę o reformach wymiaru sprawiedliwości, relacjach z UE oraz stanie prokuratury i sądów w Polsce.

Dla PiS to sygnał ostrzegawczy. Bez rozliczenia kontrowersyjnej przeszłości resortu sprawiedliwości budowanie szerokiej koalicji może okazać się znacznie trudniejsze.

Poniżej galeria zdjęć: Zbigniew Ziobro - od szeryfa do uciekiniera

49

Express Biedrzyckiej - RIGAMONTI, BRODZIŃSKA MIROWSKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed wymiarem sprawiedliwości? Tak, bez żadnych wyjątków Raczej tak Raczej nie Nie, nie ufam tej sprawie Nie mam zdania