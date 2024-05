Bosak o marzeniu Tuska. Wspomniał o PiS

Zdaniem Krzysztofa Bosaka, który był dziś gościem w Radiu ZET, marzeniem Donalda Tuska oraz polityków Prawa i Sprawiedliwości, jest to, by Konfederacja była marginalizowana. - Marzenie Tuska i innych polityków w PiS, żeby Konfederacja była na marginesie. Jeśli chodzi o wybory do PE, to oni grają do jednej bramki, prezentują dość podobny do siebie program - stwierdził polityk Konfederacji.

Jak dodał, zarówno premierowi jak i Jarosławowi Kaczyńskiemu chodzi o to, by wzbudzać emocje u swoich zwolenników. - Strategią Kaczyńskiego i Tuska jest to, by atakować siebie nawzajem, polaryzować społeczeństwo i w ten sposób maksymalizować swoje wyniki wyborcze. A my, jako obywatele, nie powinniśmy dać się rozgrywać w tak dziecinny sposób - powiedział.

Bosak o decyzji Trzaskowskiego ws. symboli religijnych

Krzysztof Bosak odniósł się również do decyzji Rafała Trzaskowskiego, który zdecydował, że symbole religijne znikną z warszawskich urzędów. - - Neutralność nie polega na tym, że będziemy teraz zbierać ludziom z biurek obrazki religijne czy krzyżyki. Ktoś chce sobie postawić symbol swojego ulubionego klubu sportowego – może, a symbolu swojej ulubionej religii już nie może. To ingerowanie w sprawy indywidualne - przyznał wicemarszałek Sejmu.

