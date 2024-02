Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Bosak komentuje podejście Tuska do Trumpa. Ostro!

W "Sednie sprawy" pojawił się wątek słów Donalda Trumpa związanych z NATO i obronnością. Komentując wypowiedzi premiera Tuska na ten temat wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak nie gryzł się język: - Donald Tusk wypowiada się w takim stylu, w taki sposób jak przywykł do tego w debacie europejskiej i w debacie polskiej. To znaczy z wyższością i z pogardą do ludzi inaczej myślących. To może nie jest taka wprost otwarta pogarda zupełnie, ale to jest taki protekcjonalizm, takie pouczanie ich, pokazywanie gdzie ich miejsce.