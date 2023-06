Bosak prezydentem Polski? Jeśli dostanę takie zadanie, to je wykonam

Profesor Rychard o wejściu Kaczyńskiego do rządu. "Wątpię, żeby to było skuteczne"

Krzysztof Bosak - wybory 2023

Krzysztof Bosak współprzewodniczący Konfederacji Wolność i Niepodległość w programie "W ogniu pytań". Krzysztof Bosak przekonywał podczas swojego wystąpienia o świetlanej przyszłości partii, działaniach partii w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - Będziemy wystawiać swoich kandydatów na senatorów - potwierdzał. I apelował, by nie straszyć nikogo tym, że trzeba bratać się politycznie z kimkolwiek, byle tylko natychmiast po wyborach móc wyłonić rząd. Bosak zapewniał, że takiego bratania pod presją nie będzie. Ale w rozmowie z jednym z widzów przyznał, że nie może składać publicznie obietnicy dotyczącej scenariusza powyborczego. - Ja nie wiem, co będzie po wyborach - powiedział. Krzysztof Bosak przyznał, że jego partia jeszcze nie wie dokładnie, jakie oczekiwania mają ich wyborcy. - Mogę obiecać, że nie sprzeniewierzę naszego programu - powiedział Krzysztof Bosak. Co ciekawe, Krzysztof Bosak nie zaprzeczył stanowczo, że ewentualnie po wyborach na pewno nie będzie bratał się z Prawem i Sprawiedliwością. Z jego słów można wywnioskować, że ostateczne deklaracje przyjdzie poczekać do jesieni, kiedy to poznamy wyniki wyborów.

Podczas programu zapytano Krzysztofa Bosaka o to, czy będzie kandydował w wyborach prezydenckich? - Jeśli dostanę takie zadanie, to je wykonam. Jeśli dostanie je ktoś inny, to będę tę osobę wspierał - powiedział Krzysztof Bosak.

