Borys Budka ostro o sprawie Mikołaja Filiksa. „Przekroczenie wszelkich granic przyzwoitości”

Gościem „Sedna sprawy” był przewodniczący KO Borys Budka, który poruszył między innymi kwestię śmierci Mikołaja Filiksa. – To, co wczoraj zrobiły media tak zwane publiczne, a wcześniej co zrobiły pod koniec ubiegłego roku to było przekroczenie wszelkich granic przyzwoitości. To było wykorzystanie tragedii do rozgrywek politycznych. Pani poseł Filiks była bardzo aktywna w kontrolowaniu tego, co robi Ziobro i jego ludzie w Lasach Państwowych i została za to zaatakowana (…) – mówił polityk.