Bolesny cios w Hołownię! Poseł od Ziobry bez litości zrugał go na wizji

Trzeba przyznać, że sejmowe obrady pod przewodnictwem Szymona Hołowni znacząco zmieniły swój kolor. Na pewno wzbudziło to znaczne zainteresowanie opinii publicznej. Ale rośnie także grono odbiorców, dla których taka forma obrad parlamentarnych jest nieco zbyt rozrywkowa. Polityk z Suwerennej Polski ostro zaatakował marszałka Sejmu Szymona Hołownię, wypominając mu m.in. to, że „ jest dziś showmanem”, a parlament „stał się bardziej cyrkiem”.

– Sam pan marszałek na początku się napompował, on jest taki dumny... Badania zaufania wobec polityków pokazywały, że on jest na samym szczycie i co się teraz dzieje? Marszałek Hołownia mówi, że on za chwilę będzie prezydentem, a w pewnym momencie już tak odleciał, że on przestał chodzić tylko fruwa po tym Sejmie – mówił Jacek Ozdoba na antenie Radia Maryja.

Jego zdaniem Szymon Hołownia „koncentruje się na zabawie”. – To ego na tyle go dopadło, że paraliż sejmowy dziś koncentruje się na tym, że ktoś próbuje sobie zrobić show kosztem nas wszystkich, Polaków – stwierdził polityk.

– Na czym mógłby wybić się Szymon Hołownia? – pytał w programie „Rozmowy Niedokończone” Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski. – Na tym, żeby powiedział, np. że są problemy z cenami gazu. Wyszedłby, powiedział o rozwiązaniach, że powołuje specjalną podkomisję i harmonogram – że przyspieszamy prace i Polacy nie mają się czego obawiać – dodał. Ale zdaniem Ozdoby Szymon Hołownia „się tym nie zajmuje”.

– Łazi po dachu, ostatnio widziałem, że ktoś go na drabinę zarejestrował, koncentruje się na wrzutkach, ma tam napisane na kartce, jaki to on ma być śmieszny, zabawny. To może wydawać się śmieszne, ale jak popatrzymy jaki to przynosi rezultat, to ma to katastrofalny wpływ na polską legislację i jakość parlamentaryzmu – ocenił Jacek Ozdoba.