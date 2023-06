Bogusław Wołoszański wprost: "Putin popełnia błędy jak Hitler"! Wraca do Smoleńska: Czy źle naprowadzali Tupolewa?

Bogusław Wołoszański zapytany o katastrofę smoleńską. Poruszył wątek naprowadzania samolotu przez kontrolerów

Zapytany o swoje stanowisko ws. katastrofy smoleńskiej oraz o to, czy budzi ona jakieś wątpliwość, czy raczej wszystko jest wiadome, Bogusław Wołoszański przyznał: - Znamy prawdę, bardzo precyzyjnie wyjaśnił to fachowiec [maciej lasek, przyp. red.] - stwierdził wskazując na wnioski, które prezentowała ekipa Macieja Laska, który był przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. - Człowiek z doświadczeniem i ogromną wiedzą, i ja mu wierzę, i wierzę w to, co przedstawia. Ale innym nie wierzę, co się kłóci z moją wiedzą na temat samolotów - wyjaśnił Wołoszański. I dodał, że nie wyobraża sobie, by w samolocie miały zostać zainstalowane ładunki.

Gość "Wieczornego Expressu" dalej zastanawiał się nad innym pytaniem, mianowicie o naprowadzanie przez rosyjskich kontrolerów Tupolewa. - Na to pytanie nie odpowiemy: Czy było to umyśle spowodowanie katastrofy? Bo w to można wierzyć... (...) To wymagało oddzielnej komisji i oddzielnych badań, ale to niemożliwe [powstanie takiej komisji, przyp. red.], bo musiałaby być tu współpraca z Rosjanami, której nie będziemy mieli - zastanowił się nad sprawą Bogusław Wołoszański.

Czy Wołoszański wyklucza, że Rosjanie świadomie doprowadzili do katastrofy? Czy wojna nie zmieniła optyki patrzenia na sprawę katastrofy smoleńskiej? Jaka może być inna prawda o katastrofie smoleńskiej? - Najbardziej precyzyjna odpowiedź brzmi: nie wiem.... Zawsze powstaje pytanie o korzyść: jaką miałby korzyść z zamordowania prezydenta, jego żony? (...) Do jednego doszliśmy: całkowicie wierzę Laskowi, uważam go za fachowca, ale jeśli szukamy odpowiedzi na pytane, to pytajmy fachowców - odparł dziennikarz.

Putin jak Hitler? Wołoszański widzi podobieństwa. Wyjaśnia, jakie

Wołoszański przyznał tez, że Putin kopiuje będą droczące dowodzenia wojskiem, są ewidentnie takie same, jak u Hitlera: - Putin popełnia błędy Hitlera. Cały sposób zarządzania państwem, to wszystko błędy Hitlera. Dlatego Hitler tę drugą wojną światową przegrał - ocenił.

