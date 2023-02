Bogusław Wołoszański: Putin popełnia błędy jak Hitler

Trwająca od 24 lutego 2022 roku wojna na Ukrainie zdaniem Bogusława Wołoszańskiego przypomina obrazy z czasów II wojny światowej. W opinii autora słynnego programu "Sensacje XX wieku" Władimir Putin popełnia dokładnie takie same błędy, co przywódca III Rzeszy Adolf Hitler. Bogusław Wołoszański, gość "Raportu Złotorowicza", przypomniał, że przywódca Niemiec został wciągnięty przez swego włoskiego sojusznika do wojny w Grecji, co znacząco opóźniło planowany od dłuższego czasu atak na ZSRR. Obliczono nawet, że hitlerowskie wojska będą potrzebowały siedemnastu tygodni, by zająć Moskwę. Tak się jednak nie stało - wojska III Rzeszy trafiły bowiem na błoto, a potem na srogą zimę, którą uniemożliwiła im szybką ofensywę. Bogusław Wołoszański zwraca również uwagę na inny fakt - Hitler miał złych doradców. - Jakkolwiek byśmy nie patrzyli na historię, to zły doradca czasami przesądzał o biegu tej historii. (...) Putin uważał, że będzie to operacja specjalna, krótka, szybka, rzuci Ukraińców na kolana. Nie uwzględnił jednego: on się nie nauczył niczego, natomiast zachodni przywódcy odrobili lekcję: wyciągnęli wnioski i refleksje z historii - ocenił Bogusław Wołoszański.

