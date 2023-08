Znany historyk wchodzi do polityki! Wołosański szczerze o starciu z Macierewiczem

Wołoszański jedynką KO w Piotrkowie Trybunalskim. Wybory w Polsce

16 sierpnia 2023 r. lider PO Donald Tusk (66 l.) przedstawił kilka osób, które będą reprezentowały KO na listach wyborczych. Wśród nich był Bogusław Wołoszański, który otworzy listę KO w Piotrkowie Trybunalskim. W okręgu tym liderem listy PiS ma być były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Jaka jest rola Wołoszańskiego? - Jego zadaniem jest zdekonspirować lidera tej listy, z którą walczymy - Antoniego Macierewicza - zapowiedział Tusk. A tak swoją kandydaturę tłumaczy sam zainteresowany: - Zdecydowałem się wejść w politykę, żeby włączyć się w budowanie nowego, lepszego domu, czyli Polski. Nie przestrasza mnie to, że zetrę się z panem Antonim Macierewiczem – mówi Wołoszański. - Bardzo się cieszę, że poznam tego pana. Jak można się go obawiać? Przecież to jest taki wspaniały człowiek – dodał nowy polityk PO.

Historyk kontra radykał

Nie wiemy, jak Macierewicz ocenia kontrkandydata – nie odebrał od nas telefonu. Jego partyjni koledzy wypominają Wołoszańskiemu, że w latach 80. miał zobowiązać się do współpracy z SB w zamian za możliwość wyjazdu do Londynu. - Wygląda na to, że wszystko jest przez pana Tuska do zaakceptowania – komentuje poseł PiS Bolesław Piecha (69 l.). - Zobaczymy jednak jaki będzie efekt starcia tego kandydata z naszym kandydatem, ministrem Macierewiczem. Pojedynek zapowiada się ciekawie – dodaje polityk.

Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Rafał Chwedoruk uważa, że wprowadzenie autora „Sensacji XX wieku” na listę KO ma stworzyć kontrast do Macierewicza, słynącego z radykalizmu i konspiracyjnych teorii. - Wystawienie pana Wołoszańskiego może być próbą doprowadzenia do radykalizacji przeciwnej strony w kampanii - komentuje ekspert.

