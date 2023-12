Bogdan Zdrojewski: Przestańcie okupować TVP! Krzysztof Czabański: Walczymy o wolne media!

CO DALEJ Z TVP?

Czabański broni Adamczyka

Nie widać końca zamieszania wokół mediów publicznych, w tym Telewizji Polskiej. Od wielu dni politycy PiS protestują przeciwko decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza o odwołaniu władz mediów powołanych za rządów prawicy. Tymczasem zdominowana przez PiS Rada Mediów Narodowych pod kierownictwem Krzysztofa Czabańskiego zebrała się w drugi dzień świąt i powołała byłego prezentera „Wiadomości” Michała Adamczyka na prezesa TVP. Szkopuł w tym, że jest on uznawany tylko przez PiS i RMN, bo na Woronicza rządzi nowy prezes Tomasz Sygut. Nie uznaje go PiS, które chce odwołać z funkcji ministra kultury Sienkiewicza - wniosek o wotum nieufności został już złożony. - Jest oczywiste, że Michał Adamczyk jest prezesem TVP, bo wszystkie działania ministra Sienkiewicza są bezprawne – uważa szef RMN, Krzysztof Czabański.

Wojna o TVP. Michał Adamczyk nowym prezesem?! Wydał już oświadczenie, mocne słowa

Z kolei szef sejmowej komisji kultury, Bogdan Zdrojewski, utrzymuje, że prezesem Telewizji Polskiej jest Sygut. - PiS musi wreszcie przestać okupować TVP, media publiczne. Ta partia tworzy chaos w mediach. Przestańcie to robić, bo to wy działacie bezprawnie – apeluje za naszym pośrednictwem Zdrojewski.

Prezesa TV powoła KRS

Kto ostatecznie będzie rządził TVP? Rozstrzygnie to Krajowy Rejestr Sądowy, którego sędziowie zdecydują o wpisaniu do rejestru Adamczyka albo Syguta. - Okres świąteczny nie sprzyja wpisaniu nowego prezesa do Rejestru Sądowego, ale jeśli nie będzie zastrzeżeń, może ono nastąpić w ciągu najbliższych kilkunastu dni – szacuje Zdrojewski.

Donald Tusk nie dziwi się, że Jarosławowi Kaczyńskiemu nie podobają się zmiany w mediach publicznych. - Przez 8 lat przyzwyczajał siebie, Polskę, swoją partię do tego, że media publiczne są własnością PiS-u i jego akolitów. Tak nie jest! - oświadczył Tusk na konferencji i dodał, że media publiczne to dziś „stajnia Augiasza”, w której są przerosty zatrudnienia i bizantyjskie apanaże. KS, ABR

Jan Dziedziczak szokująco o partii Szymona Hołowni: Uważam, że to środowisko różnych służb specjalnych powołało to ugrupowanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.