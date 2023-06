Bogaci emeryci? To możliwe, jeśli jest się posłem. Takie dochody mają sejmowi krezusi!

Uposażenie, dieta i emerytura

Posłowie na tle zwykłych Polaków są dobrze sytuowani, a posłowie – emeryci, to praktycznie bogacze. Niedawno informowaliśmy o wysokich dochodach posła Jarosława Kaczyńskiego. Teraz sprawdziliśmy dochody jego bliskiego współpracownika - Antoniego Macierewicza. Z oświadczenia majątkowego wiceszefa PiS za rok 2022 wynika, że otrzymał z ZUS łącznie 44 770 zł. Oznacza to, że co miesiąc dostawał 3730 zł (wliczając 13 i 14 emeryturę). Po waloryzacji świadczeń ma teraz ok. 4300 zł emerytury.

Co dwie emerytury, to nie jedna

Do zamożnych seniorów zalicza się poseł KO Rafał Grupiński (71 l.), który w minionym roku dostawał 6300 zł emerytury, a od marca tego roku jego świadczenie wzrosło prawdopodobnie do ok. 7250 zł. Najbogatsi posłowie - emeryci są w Lewicy. Poseł Rajmund Ajchler (74 l.) dostawał w ub. roku 8114 zł świadczenia, a obecnie ma najpewniej 9315 zł. Rekordzistką jest Joanna Senyszyn, której ZUS wypłacał w 2022 r. ponad 14 tys. zł. W tym roku po podwyżce ma zapewne 16 tys. zł. Ale posłanka dostaje jeszcze emeryturę z Parlamentu Europejskiego - miesięcznie 7500 zł (po przeliczeniu z euro na złotówki).

